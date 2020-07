Elena Santarelli, la foto del marito e del figlio dice tutto dopo il dolore vissuto (Foto) (Di martedì 28 luglio 2020) Suo marito Bernardo Corradi per Elena Santarelli è il papà che ha sempre voluto per i suoi figli e la Foto dell’ex calciatore in spiaggia con Giacomo conferma tutto. Ancora di più lo fanno le parole della Santarelli. Una dichiarazione d’amore delle più belle, Elena parla di Bernardo descrivendo in pochi versi il padre meraviglioso che riesce a essere per suo figlio. A un anno dalla fine dell’incubo per tutta la famiglia restano le paure ma che la showgirl e modella riesce a mettere in secondo piano. Si sta godendo un’estate ancora più serena aggiungendo tanta semplicità ai suoi scatti sui social. La Foto di Elena ... Leggi su ultimenotizieflash

