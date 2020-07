Elena Santarelli, il figlio Giacomo gioca a calcio: “Che fortuna avere Bernardo! (Di martedì 28 luglio 2020) Uno scatto davvero emozionante per Elena Santarelli, che ha voluto dedicare anche un dolce pensiero al marito Bernardo Corradi: il messaggio su Instagram Momento di relax per la bella showgirl italiana Elena Santarelli insieme alla sua famiglia. Così ha voluto condividere uno scatto del figlio Giacomo mentre gioca a calcio al mare con Bernardo Corradi, … L'articolo Elena Santarelli, il figlio Giacomo gioca a calcio: “Che fortuna avere Bernardo! è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Gazzettino : Elena Santarelli, il piccolo Giacomo gioca in spiaggia con il papà: «Bernardo lo incoraggia sempre» - gossipblogit : Elena Santarelli: 'Bernardo Corradi è il papà che desideravo per i miei figli' - zazoomblog : Il figlio di Elena Santarelli torna sui social: la prima foto dopo il tumore è un ‘colpo al cuore’ - #figlio #Elena… - LadyNews_ : Chi è #ElenaSantarelli? Altezza, età, marito, figlio, malattia, libro, Instagram e Facebook - ilmessaggeroit : Elena Santarelli, il piccolo Giacomo gioca in spiaggia con il papà: «Bernardo lo incoraggia sempre» -