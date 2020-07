Eiyuden Chronicle: il successore spirituale di Suikoden finanziato in meno di 3 ore su Kickstarter (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo meno di tre ore, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ha raggiunto il suo obiettivo su Kickstarter, dopo aver raggiunto la metà dei finanziamenti in soli 38 minuti dal lancio della campagna.Il successo della campagna è stato davvero incredibile, in meno di 40 minuti, il gioco ha raccolto oltre $ 250.000 e il numero ha continuato a salire fino all'obiettivo base dei 500 + dollari in meno di 3 ore.Il gioco è stato annunciato pochi giorni fa ed è sviluppato dai creatori di Suikoden, Yoshitaka Murayama, Junko Kawano, Osamu Komuta e Junichi Murakami.Leggi altro... Leggi su eurogamer

