Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice di York, luna di miele “al risparmio, on the road nel sud della Francia” (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo il matrimonio con l’abito riciclato, anche la luna di miele è decisamente low cost e low profile. Stiamo parlando di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, convolati a nozze in gran segreto pochi giorni fa e partiti ora per il loro primo viaggio insieme come marito e moglie. A raccontare i dettagli al Daily Mail è una fonte che racconta come i due novelli sposi abbiano scelto di girare “on the road” il sud della Francia: è un turista che li ha avvistati “in una piccola macchina con le valigie posizionate sul tettuccio”. “Erano felici. Al volante c’era Edo – ha raccontato il testimone -. Erano come una qualsiasi coppia innamorata che si sta godendo il ... Leggi su ilfattoquotidiano

likeaaflower_ : RT @atlanticavill: ??TOP 15 WEDDING DRESSES (BRF) ?? ??Principessa Beatrice di York (67,5%)?? Abito vintage Norman Hartnell rimodellato da Ang… - Anuyaw1 : Princess Beatrice Marries Edoardo Mapelli Mozzi in Private Ceremony - gala_royals : Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice - gala : Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice -