Ed Sheeran rivela: ‘Ero dipendente da alcol, droga e cibo spazzatura’ (Di martedì 28 luglio 2020) Ha fatto sognare milioni di fan con ballate romantiche come Thinking out loud e Perfect, eppure Ed Sheeran ha un lato oscuro che confessato di recente. Si tratta di una “personalità molto dipendente” che lo ha portato ad abbuffarsi di cibo e alcol all’inizio del suo successo. La confessione di Ed Sheeran Parlando a un convegno online sull’ansia e sul benessere, il cantautore ha affermato di aver sofferto di attacchi di panico e di odiare il modo in cui si è preso cura di se stesso mentre diventava famoso. La star ha parlato di un periodo particolarmente duro affrontato durante il tour mondiale 2014-15. Ha raccontato che beveva tutta la notte sul pullman che lo portava da un’arena all’altra per poi crollare nel sonno e riemergere per salire sul palco. ... Leggi su tvzap.kataweb

MENUETTOit : #Food e #Music: Ed Sheeran rivela di aver fatto uso di droghe: “Cocaina e alcol ti fanno sentire bene, ma in realtà… - farm_cristina : RT @Radio105: 'Non ho visto la luce del sole per circa quattro mesi.' #EdSheeran #droga #27luglio #Radio105 - kellydsntcare : Ed Sheeran rivela di aver fatto uso di droghe: “Cocaina e alcol ti fanno sentire bene, ma in realtà è la cosa peggi… - Radio105 : 'Non ho visto la luce del sole per circa quattro mesi.' #EdSheeran #droga #27luglio #Radio105 -

Ultime Notizie dalla rete : Sheeran rivela Ed Sheeran rivela di avere un carattere incline alle dipendenze Billboard Italia Ed Sheeran: «Dipendevo da alcol, cibo e droga. Salvo grazie a mia moglie»

Rivelazioni shock del cantautore britannico, che ad un convegno online sull’ansia ha raccontato le sue personali battaglie: «Ero solito ordinare due cene e le mangiavo entrambe. Dopo i concerti bevevo ...

Ed Sheeran: «A inizio carriera ho abusato di cibo, alcool e cocaina»

Ed Sheeran ha rivelato come la sua «personalità molto dipendente» lo ha portato ad abbuffarsi di cibo e alcol all’inizio del suo successo. Parlando a un convegno online sull’ansia e sul benessere, la ...

Rivelazioni shock del cantautore britannico, che ad un convegno online sull’ansia ha raccontato le sue personali battaglie: «Ero solito ordinare due cene e le mangiavo entrambe. Dopo i concerti bevevo ...Ed Sheeran ha rivelato come la sua «personalità molto dipendente» lo ha portato ad abbuffarsi di cibo e alcol all’inizio del suo successo. Parlando a un convegno online sull’ansia e sul benessere, la ...