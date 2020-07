Ecobonus, la guida delle Entrate: vale anche per singoli appartamenti. E al posto della detrazione si può scegliere lo sconto in fattura (Di martedì 28 luglio 2020) Il Superbonus 110% entra nella fase operativa. Con una guida ad hoc, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai contribuenti tutte le informazioni operative sui vantaggi fiscali della misura introdotta dal decreto Rilancio. E ha anche offerto una casistica pratica per inquadrare concretamente alcuni casi di accesso alla detrazione del 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici e di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili. La guida dell’Agenzia ha inoltre anche fornito i chiarimenti sulla possibilità di traferire la detrazione o di domandare al fornitore uno sconto immediato prevedendo la facoltà per ... Leggi su ilfattoquotidiano

