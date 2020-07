Ecco Vdm, la vodka di lusso made in Napoli. Grande festa a Posillipo per il lancio del nuovo brand di De Martino (Di martedì 28 luglio 2020) A Villa Diamante a Napoli, nel cuore di Posillipo, si terrà il 30 luglio alle ore 21,30 l’attesissimo party inaugurale dell’estate 2020, dedicato alla Vdm, “la regina della vodka”, brand innovativo di Vincenzo De Martino. Un evento privato organizzato – per 100 selezionati invitati – dall’imprenditore del luxury Fabio Palazzi, ideatore del brand Jetset Capri: anche stavolta, il brillante art director di eventi lancerà un prodotto made in Italy, la Vdm vodka, ideata del giovane imprenditore Vincenzo De Martino che ha voluto ripercorrere la passione del “beverage”, tramandatagli dal nonno, affiancando la qualità del prodotto all’energia vitale, al ... Leggi su ildenaro

