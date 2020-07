“È successo con Romina”. Ezio Greggio vuota il sacco sulla convivenza con la giovane fidanzata (Di martedì 28 luglio 2020) Tanti mesi chiusi in casa sono stati una dura prova per tutti. E anche per Ezio Greggio e la sua giovanissima fidanzata Romina Pierdomenico non sono stati una passeggiata di salute, anzi. Fidanzati ufficialmente da due anni, il conduttore televisivo, classe ’54, e la ventiseienne ballerina nel cast di Colorado, stanno superando tutte le prove e le malelingue che puntano il dito sulla differenza d’età. Recentemente Greggio ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente nella quale confessa di aver avuto qualche problema nel corso della convivenza forzata con la sua amata Romina. Problemi e litigi che hanno riguardato tutti noi in un periodo così difficile, e che non hanno risparmiato la coppia. (Continua dopo la foto) Alla base delle incomprensioni ci ... Leggi su caffeinamagazine

thetrueshade : Qualcuno può controllare se il social media manager dell’Inter sta bene? Al minuto dopo del fischio finale di Cardi… - Marcozanni86 : Quindi ammettono che con il #recoveryfund, grande successo di #Conte, ci hanno infilato in una gabbia peggiore di q… - gualtierieurope : 75 fermi, 158 indagati, sequestro di beni per 169 MLN: un'altra importante operazione contro la criminalità organiz… - AsiapaolaPaola : RT @anthos555: Quando @matteosalvinimi voleva il censimento dei rom tutti a gridare al razzismo,ora avete capito perchè era importante il c… - sultanofswiing : RT @houseofbrackets: Signori e signore vi presentiamo il campione del #DragonBracket: Vegeta! Per parlare della sua vittoria e di tutto q… -

Ultime Notizie dalla rete : successo con ENI testa con successo scoperta di Bashrush nel permesso di North El Hammad Teleborsa Borsa Milano: in luce Campari e Fca, rimbalzo per Ubi

La Borsa italiana tratta in calo per la quinta seduta di fila, proseguendo così la fase di consolidamento dopo i rialzi delle scorse settimane. Sulla Borsa di Milano oggi il Ftse Mib segna alle ore 13 ...

Un numero verde per l'aiuto su Immuni, ma...

Problemi con il download di Immuni sullo smartphone? Non si è certi che il proprio telefono sia compatibile con l’applicazione? Da qualche giorno è disponibile per tutti i cittadini un numero verde gr ...

La Borsa italiana tratta in calo per la quinta seduta di fila, proseguendo così la fase di consolidamento dopo i rialzi delle scorse settimane. Sulla Borsa di Milano oggi il Ftse Mib segna alle ore 13 ...Problemi con il download di Immuni sullo smartphone? Non si è certi che il proprio telefono sia compatibile con l’applicazione? Da qualche giorno è disponibile per tutti i cittadini un numero verde gr ...