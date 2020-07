“È la morte dell’umanesimo, dell’illuminismo kantiano e dell’antropologia cristiana” (Di martedì 28 luglio 2020) Roma. L’adozione della “procreazione medicalmente assistita per tutti” tramite la sua estensione a donne single e coppie gay è in procinto di passare al Parlamento francese, dove è in discussione la nuova legge sulla bioetica in cantiere da un anno, mentre altre misure potrebbero incontrare sorprese Leggi su ilfoglio

