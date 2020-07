Due vaccini contro il coronavirus arrivano all’ultima fase di sperimentazione (Di martedì 28 luglio 2020) (immagine: Getty Images) I vaccini a mrna contro il nuovo coronavirus volano verso l’ultima fase della sperimentazione sull’essere umano. Sia la biotech statunitense Moderna Inc sia Pfizer/BioNTech hanno annunciato la partenza della fase 3 della sperimentazione clinica dei propri candidati basati sulla tecnologia a rna messaggero, rispettivamente il mrna-1273 (sviluppato in collaborazione con l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (Niaid) del National Institutes of Health) e il Bnt162b2 . L’obiettivo primario per entrambi gli studi sarà valutare l’efficacia dei dispositivi contro Sars-Cov-2.Il vaccino mrna-1273 di Moderna La fase 3 dello studio clinico del candidato ... Leggi su wired

