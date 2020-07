Dua Lipa, Madonna e Myss Elliott: il nuovo trio arriva il 14 agosto (Di martedì 28 luglio 2020) La regina ha detto sì. Quando l’agente di Dua Lipa ha detto a Madonna che la sua assistita avrebbe fatto carte false pur di lavorare con lei, Lady Ciccone non ci ha pensato un attimo e ha deciso di realizzare il desiderio di una collega che sta scalando le classifiche di tutto il mondo e che in molti definiscono la sua erede più prossima. Ad annunciarlo è la stessa Dua Lipa sul suo profilo Twitter: il 14 agosto, due giorni prima del compleanno di Madonna, uscirà, infatti, una nuova versione di Levitating, uno dei brani contenuti all’interno del suo ultimo disco Future Nostalgia, con un remix della deejay statunitense The Blessed Madonna e un doppio feauting d’eccezione. Uno con Madonna, appunto, e l’altro con Missy Elliott. https://twitter.com/DUALIPA/status/1287817547514023938 Leggi su vanityfair

Aleggiava un rumor qualche giorno fa, ora abbiamo la conferma, Dua Lipa collaborerà con Madonna e Missy Elliott, ma non alla colonna sonora di Wonder Woman, bensì al remix di Levitating, quinto ...

Dua Lipa collabora con Madonna e Missy Elliott: il 14 agosto esce il remix di “Levitating”

Per Dua Lipa si tratta di “un sogno divenuto realtà”, come ha scritto in un post su Instagram: la popstar, infatti, ha realizzato un remix del suo brano “Levitating” insieme a Madonna e a Missy Elliot ...

