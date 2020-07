Droga da Secondigliano al Casertano: smantellata piazza di spaccio. Venti arresti (Di martedì 28 luglio 2020) Blitz contro il traffico di stupefacenti. Venti arresti in mattinata messi a segno in provincia di Napoli, San Marco Evangelista e San Nicola La Strada dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Caserta. I soggetti finiti in manette sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Napoli e Caserta, 20 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Trema la camorra di Secondigliano, il boss Magnetti si dissocia

Ha ammesso il suo passato da killer al servizio della camorra. «Ho ucciso nove volte, confesso, chiedo scusa a tutti e mi dissocio». Questa la dichiarazione choc di Fabio Magnetti, uno dei capi della ...

Blitz contro la Vanella Grassi, catturato un altro latitante

Si è costituito nel carcere si Secondigliano Luigi Pappagallo, sfuggito all’ultimo maxi blitz contro la Vanella Grassi di due settimane fa. Il giovane è indicato come uno dei referenti del traffico di ...

