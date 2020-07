Dove è finito Rovazzi? Il cantante rompe il silenzio: “Io inghiottito nel buio più totale” (Di martedì 28 luglio 2020) Rovazzi si confessa Nel 2016 abbiamo ballato sulle note di “Andiamo a comandare”, l’anno scorso è stata la volta di “Senza Pensieri”, questa estate invece il “re” delle hit estive Rovazzi ha lasciato i suoi fan a bocca asciutta. In tanti si sono chiesti Dove fosse finito, così il giovane cantante ha deciso di rompere il silenzio con un post Instagram nel quale confessa che sta vivendo un momento difficile della propria vita. “Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate – scrive Rovazzi – Purtroppo non è successo. Il periodo della quarantena è stato un vero incubo personale: mi ha inghiottito nel ... Leggi su tpi

Da Ostia ad Ardea, come un ambulante che vende la sua merce, solo che lui offriva ai passanti il figlio di 3 anni. I viaggi dell’orrore iniziavano ad Ardea dove l’uomo, A.H., 23 anni, rom, risiedeva n ...

