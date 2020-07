Dota 2, il montepremi di The International 10 supera di nuovo i 30 milioni di dollari (Di martedì 28 luglio 2020) Il montepremi di The International, l’evento del campionato mondiale di Dota 2, supera i 30 milioni di dollari per il secondo anno consecutivo, con il totale che attualmente già staziona sui 30,04 milioni. La decima edizione dell’evento del gioco esports ha superato i 30 milioni di dollari dopo circa 63 giorni del periodo di contribuzione del Battle Pass, mentre la nona edizione dell’evento The International ha richiesto più di 75 giorni. Se il ritmo attuale si manterrà tale, il montepremi dell’edizione 2020 dell’evento di Dota 2 tornerà ad essere il più imponente per un singolo evento nella storia degli ... Leggi su esports247

esports247_it : Dota 2, il montepremi di The International 10 supera di nuovo i 30 milioni di dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Dota montepremi DOTA 2, montepremi di oltre 25 milioni di dollari per The International eSportsMag Dota 2, annunciata l'Omega League

Dopo il successo dell'Invitational organizzato su Valorant, l'azienda organizzatrice WePlay! Esports annuncia di aver unito le forze con Epic Esports Event al fine di lanciare una nuovissima competizi ...

Presentata l'Omega League di Dota 2

A causa dell'emergenza sanitaria globale, gli appassionati di Dota 2 sono rimasti "a bocca asciutta" in questo ... ognuna con un proprio montepremi (rispettivamente di 550.000$ dollari e di 40.000$), ...

Dopo il successo dell'Invitational organizzato su Valorant, l'azienda organizzatrice WePlay! Esports annuncia di aver unito le forze con Epic Esports Event al fine di lanciare una nuovissima competizi ...A causa dell'emergenza sanitaria globale, gli appassionati di Dota 2 sono rimasti "a bocca asciutta" in questo ... ognuna con un proprio montepremi (rispettivamente di 550.000$ dollari e di 40.000$), ...