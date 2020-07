Doppio cambio per Gattuso: si rivede Ghoulam (Di martedì 28 luglio 2020) Al minuto 65' arriva un Doppio cambio per il Napoli. Rino Gattuso regala minuti a Faozi Ghoulam che prende il posto di Mario Rui, mentre in mediana inserisce Allan al posto di Piotr Zielinski. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Doppio cambio per Gattuso: si rivede Ghoulam - sscalcionapoli1 : Primo doppio cambio per Gattuso, in campo Ghoulam e Allan #InterNapoli #SerieATIM #ForzaNapoliSempre - sscalcionapoli1 : Primo doppio cambio per Antonio Conte, dentro Lautaro e Godin #InterNapoli #SerieATIM #ForzaNapoliSempre - y2jluca : RT @passione_inter: 59' Doppio cambio nei nerazzurri Lautaro dentro, fuori Sanchez Godin dentro, fuori Candreva #InterNapoli 1-0 #SerieA L… - passione_inter : 59' Doppio cambio nei nerazzurri Lautaro dentro, fuori Sanchez Godin dentro, fuori Candreva #InterNapoli 1-0 #SerieA LIVE -