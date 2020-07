Dopo la Serie B, la Reggiana ritrova anche la storica denominazione: addio Reggio Audace (Di martedì 28 luglio 2020) Prima la Serie B riconquistata Dopo 21 anni, ora la riappropriazione della storica denominazione. Festa doppia per la Reggiana nel 2020. addio, dunque, al nome di Reggio Audace, usato ufficialmente per tutta la stagione appena trascorsa. Questo il comunicato ufficiale del club emiliano. “A compimento di una settimana storica per il nostro Club e per la nostra comunità, che ha sancito la promozione di Reggio Audace FC nella categoria cadetta, siamo lieti ed onorati di ufficializzare un ulteriore step di consolidamento della Società che rende onore ai 100 anni di storia granata Dopo le vicissitudini non piacevoli degli ultimi anni. È stata, infatti, ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Serie Dopo la partita col Frosinone, il Crotone immortala allo Scida la Serie A CrotoneOK.it Lino Guanciale: viaggio di nozze rimandato per colpa de L’allieva 3?

L’allieva 3, Lino Guanciale rimanda il viaggio di nozze con Antonella Liuzzi? Lino Guanciale ha messo la fede al dito lo scorso 19 luglio, sposando l’insegnante Antonella Liuzzi in gran segreto. Sulle ...

Partnership tra McLaren e Gulf. Norris e Sainz alla Steve McQueen?

Basta il nome e già hai davanti agli occhi Steve McQueen alla 24 Ore di Le Mans. La tuta candida con quelle due strisce verticali, una blu e l’altra arancio, con in mezzo la scritta: Gulf. Associazion ...

