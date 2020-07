Dopo Eliana, Perde La Vita Anche il Fidanzato Filippo di 20 Anni nel Drammatico Incidente in Scooter (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo la morte di Eliana, in seguito all’Incidente stradale avvenuto a Scoglitti nel comune di Vittoria è arrivata Anche quella del suo Filippo Calvo di soli 20 Anni. Erano stati coinvolti in un Incidente il 27 luglio a Scoglitti, frazione di Vittoria in provincia di Ragusa, alla fine hanno perso la Vita entrambi. Si tratta di Eliana Denaro, 17 Anni e Filippo Calvo, 20 Anni, erano a bordo dei uno Scooter quando quando si sarebbero scontrati addosso ad un’auto, lei era morta sul colpo mentre lui era stato trasferito in gravi condizioni al Cervello di Palermo. Questa mattina Anche il ragazzo purtroppo si è spento tra il ... Leggi su youreduaction

BerrutiAdriana : Schianto in scooter: Eliana muore sul colpo, il fidanzato Filippo lotta ma si arrende dopo un giorno - PrimaStampa_eu : Tragedia Vittoria, dopo Eliana muore anche il suo ragazzo Filippo: si riabbracceranno in cielo, dopo essersi separa… - quotidianodirg : Vittoria, dopo Eliana muore anche il fidanzato di Filippo Calvo - peppesava : RT @Ragusanews: Dopo Eliana, è morto anche Filippo - Ragusanews : Dopo Eliana, è morto anche Filippo -