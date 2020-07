Distretti turistici della Campania, presentato il Comitato tecnico scientifico (Di martedì 28 luglio 2020) «Oggi abbiamo fatto il punto su una grande avventura cominciata tre anni fa e portata avanti con continuità per poter dare sostanza ad un’ottima legge sul settore turistico, che però rischiava di restare sulla carta. Questo attraverso il riconoscimento dei Distretti turistici nel loro rapporto con la Regione, all’istituzione di burocrazia zero, e soprattutto alle possibilità che si aprono con il nuovo regolamento del Fondo di Coesione (Fesr) 2021-2027 grazie al quale anche i Distretti e i piccoli Comuni avranno una propria titolarità e potranno presentare progetti per la valorizzazione culturale e turistica del territorio, con particolare riguardo al turismo sostenibile. Un provvedimento importante che è frutto del lavoro fatto con l’eurodeputato Andrea Cozzolino che ci ha dato ... Leggi su ildenaro

