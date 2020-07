Disidratazione estiva: cause, sintomi e come prevenirla (Di martedì 28 luglio 2020) Disidratazione estiva: scopriamo quali sono le cause e impariamo a riconoscerne i sintomi e a gestirla nel miglior modo possibile. L’estate è un periodo atteso da molti. Le vacanze, le giornate di sole e la possibilità di trascorrere il tempo libero all’aperto, ne fanno una delle stagioni più amate in assoluto. Anche in questo periodo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

lrworld_italia : Il duo per la tua estate! La nostra frutta rossa Vita Active ti fornisce 10 importanti vitamine provenienti da 21… -

Ultime Notizie dalla rete : Disidratazione estiva Disidratazione estiva: cause, sintomi e come prevenirla CheDonna.it Estate: bere molto per combattere disidratazione

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Bere molta acqua e scegliere i cibi giusti: sono i due rimedi migliori per combattere il caldo soprattutto d'estate. Come spiegato da Alex Revelli Sorini, gastrosofo e profes ...

Caldo: sudorazione e disidratazione possono danneggiare la retina

In questa video-intervista Scipione Rossi, direttore dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale San Carlo di Nancy e membro del Consiglio direttivo della Società oftalmologica italiana, spiega q ...

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Bere molta acqua e scegliere i cibi giusti: sono i due rimedi migliori per combattere il caldo soprattutto d'estate. Come spiegato da Alex Revelli Sorini, gastrosofo e profes ...In questa video-intervista Scipione Rossi, direttore dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale San Carlo di Nancy e membro del Consiglio direttivo della Società oftalmologica italiana, spiega q ...