Diritti TV Serie A per il futuro, dettagli per il calcio in televisione al 28 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Con il campionato di calcio italiano che volge alla sua naturale conclusione – siamo alla trentasettesima giornata – ancora nebulosa è la situazione che riguarda invece i Diritti TV di Serie A. Il calcio in televisione per i prossimi anni potrebbe subire drastici cambi di direzione. E lo scenario che si paleserebbe agli utenti finali parrebbe destinato a essere molto diverso rispetto a quello che conosciamo. Stando alle indiscrezioni trapelate in rete nel corso delle ultime ore, sarebbero sei i fondi di investimento interessati ai Diritti TV di Serie A. E questi, attraverso l'advisor Lizard, avrebbero proposto alla Lega Serie A offerte vincolanti per la media company che commercializzerà i Diritti ...

