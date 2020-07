È di nuovo emergenza migranti. Di Maio: "Riattivare i rimpatri verso la Tunisia" (Di martedì 28 luglio 2020) Mentre viene alleggerita la pressione su Lampedusa e Porto Empedocle, teatro di un'altra fuga di massa dopo quella che ha interessato il centro di accoglienza di Caltanissetta, l'aumento degli sbarchi riporta il tema dei migranti al centro del dibattito politico come non avveniva da tempo. In un'intervista al Corriere, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha parlato di "flussi eccezionali" e di situazione complessa, per la coincidenza con l'emergenza coronavirus. "Abbiamo un problema di salute pubblica, se chi arriva deve stare in quarantena in un Cara e poi scappa, non È un problema di nazionalità", ha sottolineato in proposito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, "deve fare passi avanti anche l'Ue, che deve riprendere le redistribuzioni che si sono fermate con la pandemia, ... Leggi su agi

