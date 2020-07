Decreto agosto, Gualtieri: "Cig più selettiva". Scuola, a fine estate il parere del Cts (Di martedì 28 luglio 2020) Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che con il Decreto agosto saranno destinati alla Scuola circa 1,3 miliardi. Gualtieri ha precisato che ci saranno interventi su automotive, ... Leggi su quotidiano

sole24ore : Coronavirus, dal bonus ristoranti ai 600 euro per il turismo: gli aiuti in arrivo con il decreto agosto… - Agenzia_Ansa : Decreto agosto, verso lo stop dei pagamenti delle cartelle fino a fine anno #ANSA - fanpage : Decreto di agosto, bonus ristoranti e 600 euro per lavoratori stagionali: ecco le misure del governo #28luglio - TendenzaMercati : RT @reuters_italia: Gualtieri: in decreto agosto misure a sostegno automotive e turismo - akille15 : TASSE SOSPESE ! Bonus 'ASSUNZIONI' e proroga smart working: annunciato il decreto agosto. -