Decreto agosto 2020: bonus rottamazione e tasse sospese, i dettagli (Di martedì 28 luglio 2020) Quali sono le novità che potrebbero essere incluse nel Decreto agosto 2020? Ci saranno ancora bonus, ma anche una possibile sospensione (o dilazione) delle tasse per aiutare i contribuenti in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria. Saranno istituite anche nuove misure per aiutare i lavoratori e incentivare le assunzioni: possibili novità potrebbero arrivare anche sui mutui.Segui Termometro Politico su Google News Decreto agosto 2020: le novità nel mondo del lavoro Ci saranno diverse novità nel mondo del lavoro: innanzitutto l’estensione della cassa integrazione, con il prolungamento di ulteriori 18 settimane, e la garanzia della Cig fino a fine anno. L’accesso dovrebbe essere ... Leggi su termometropolitico

