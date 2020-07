de Magistris: “Non capisco perché si possa andare in discoteca e non allo stadio con distanziamento” (Di martedì 28 luglio 2020) A margine della presentazione della squadra femminile della Carpisa Yamamai, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha parlato del ritorno del pubblico negli stadi. “Mi auguro che da settembre la situazione sanitaria sia sotto controllo e che, seppur con dei limiti, gli spettatori possano tornare negli stadi di calcio perché non si possono continuare a vedere partite che sono degli allenamenti e credo che anche i giocatori allo stadio debbano sentire il tifo. Per me queste non sono partite, giocare senza spettatori non è calcio e non riesco nemmeno a comprendere perché si possa andare in discoteca dove inevitabilmente si sta uno addosso all’altro e non si può andare allo stadio ... Leggi su ilnapolista

