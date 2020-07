De Luca Preoccupato per Riapertura Scuola: Situazione Pericolosa (Di martedì 28 luglio 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca è molto Preoccupato per la Riapertura della Scuola a settembre. “Tutte le valutazioni scientifiche ci confermano che, diversamente da quanto si pensava, la fascia giovanile non è esclusa dal rischio contagio ma anzi, la carica virale che hanno i giovani anche asintomatici è fortissima“. Queste le parole di De Luca. Il governatore continua: “Non so cosa metterà in piedi il Governo nazionale. So che viene annunciato uno screening di massa ma dicono che sia su base volontaria. Io penso che dovrebbe essere obbligatorio almeno per i docenti e per il personale scolastico”. De Luca, durante un forum organizzato dalla Fondazione Banco di Napoli, riprende la ... Leggi su youreduaction

