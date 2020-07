De Luca è il nuovo Bossi di un'Italia capovolta: a populista, populista e mezzo (Di martedì 28 luglio 2020) Al tempo lavoravo alla "Gazzetta di Mantova". La mia origine pugliese mi autorizzava a sentirmi "terrone" a pieno titolo. La Lega Bossiana aveva chiaro, a suo modo, il quadro delle due Italie. Il ... Leggi su blitzquotidiano

Il direttore del design Seat, Alejandro Mesonero-Romanos, sarebbe in procinto di lasciare il centro stile del costruttore iberico, per passare al Gruppo Renault. Secondo una indiscrezione riportata da ...

Morto Gianrico Tedeschi, aveva 100 anni: dal teatro, a Carosello, al varietà. L'esordio in un campo di prigionia

Chi ha l'età per aver visto Carosello ha legato la sua immagine in maniera indissolubile alla pubblicità delle caramelle Sperlari ma Gianrico Tedeschi, morto ieri sera a Pettenago, era molto di più: a ...

