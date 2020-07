Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di martedì 28 Luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Sono pronte le anticipazioni di Daydreamer la soap 2020 che continua la sua inarrestabile corsa di ascolti record in Italia. Ci eravamo lasciati con Can che ha confessato a Sanem di essersi innamorato di lei, nella villa di famiglia ormai abbandonata da tempo. Can ha parlato del suo passato raccontando a Sanem che da piccolo ha vissuto in collegio lontano dal fratello Emre. E che solo dopo essere tornato ad Instambul ha capito cosa vuol dire essere il fratello maggiore e che ha imparato a volergli bene. Leggi anche: Day Dreamer soap: anticipazioni lunedì 27 Luglio Daydreamer soap 2020: anticipazioni martedì 28 Luglio Sanem non ha saputo rispondere a Can ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

QuiMediaset_it : La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà co… - infoitcultura : Daydreamer si ferma: ecco fino a quando va in onda la fortunata soap opera di Canale 5 | ANTEPRIMA - merigio3 : RT @MasterAb88: Torna a volare #DayDreamer che ieri, 22 luglio, è la soap più vista con oltre 2,5 milioni e il 22%. Nonostante sia piena e… - AdrianaQueen9 : RT @QuiMediaset_it: La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà conviv… - maria11975481 : RT @QuiMediaset_it: Per chi non lo avesse ancora visto, ecco il promo di #Daydreamer - Le ali del sogno, la nuova soap con protagonista @ca… -