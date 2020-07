Daydreamer - Le ali del sogno trama 29 luglio 2020, Leyla confessa: è innamorata di Emre (Di martedì 28 luglio 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e le anticipazioni smorzano ogni sogno romantico di Osman: Leyla ama Emre. Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e le anticipazioni raccontano qualcosa che ormai non si può tacere: Leyla è innamorata di Emre. Can e Sanem si sono dichiarati guerra ma sono ancora costretti a lavorare insieme per un nuovo progetto che prevede una sceneggiatura scritta dagli utenti, da utilizzare poi per lo spot di una compagnia automobilistica. In agenzia arrivano moltissime proposte ma viene selezionata quella ... Leggi su movieplayer

