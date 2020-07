DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 29 luglio: lite tra Can e Sanem (Di martedì 28 luglio 2020) Trentaseiesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir. Quest’ultima che da oltre un mese ha preso il posto di Uomini e Donne sta riscuotendo un successo impressionante raggiungendo numeri da prime time. Le anticipazioni della prossima puntata rivelano che Can, Sanem e i dipendenti della Fikri Harika saranno impegnati con uno spot scritto dagli utenti web. Nel frattempo i due avranno un’accesa discussione e la madre della Aydin le dirà che il fotografo non la amerà mai. La figlia ascolterà il consiglio del genitore? Per saperlo continuate a leggere gli spoiler che trovate nel prosieguo dell’articolo. La Fikri Harika ... Leggi su kontrokultura

nbeanz1 : RT @Mirellacaporal1: #Daydreamer Le Ali del Sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ???? - nbeanz1 : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - 1999Sabry : RT @fIeursdumal: “non ho un posto in cui stare se non accanto a te. ovunque ci sei tu e io corro da te. so che mi brucerò le ali come le fa… - merydelena91 : RT @fIeursdumal: “non ho un posto in cui stare se non accanto a te. ovunque ci sei tu e io corro da te. so che mi brucerò le ali come le fa… - Raffaellamar : RT @Mirellacaporal1: #Daydreamer Le Ali del Sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ???? -