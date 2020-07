DAYDREAMER, anticipazioni puntata di mercoledì 29 luglio 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di mercoledì 29 luglio 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio 2020Tra Can e Sanem sembra essersi instaurata una certa freddezza, ma in realtà i due non fanno altro che cercarsi in continuazione perché in fondo non riescono a stare l’uno lontano dall’altra. Intanto alla Fikri Harika continua la preparazione della campagna pubblicitaria che prevede l’utilizzo di una sceneggiatura scritta dagli utenti del web. Sanem alla fine si decide a partecipare. Dato il licenziamento di Metin, Emre sprona Sanem a stare zitta e a non rivelare a Can che, in passato, hanno portato avanti dei piani ... Leggi su tvsoap

