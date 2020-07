DayDreamer, anticipazioni oggi 28 luglio: il perfido piano di Aylin (Di martedì 28 luglio 2020) Le anticipazioni della puntata di oggi 28 luglio della Soap DayDreamer – Le Ali del Sogno raccontano che Can confessa a Emre di amare Sanem che è presa dai sensi di colpa, e c’è Aylin che trama alle loro spalle DayDreamer Le Ali del Sogno va in onda su Canale 5 dalle 14.40 dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni della puntata di oggi vedono Sanem implorare Emre di confessareArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Tutti gli episodi della serie saranno disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Play.Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella seri ...Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 27 luglio 2020.