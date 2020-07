David Lynch: un nuovo progetto in lavorazione? (Di martedì 28 luglio 2020) David Lynch ha lasciato intendere in una recente intervista che potrebbe avere in cantiere un nuovo progetto cinematografico o televisivo. David Lynch ha lasciato intendere in una recente intervista che potrebbe avere in cantiere un nuovo progetto cinematografico o televisivo. Chiacchierando con The Daily Beast a proposito del suo nuovo canale YouTube, dove carica ogni giorno video di vario genere, tra cui le sue riflessioni sul meteo, il regista ha risposto così alla domanda su eventuali nuovi progetti per lo schermo, grande o piccolo che sia: "Potrebbero esserci cose in arrivo che comporterebbero meno tempo a disposizione per il canale." Una frase molto vaga, che può significare tutto e il contrario di tutto, ma ... Leggi su movieplayer

David Lynch ha lasciato intendere in una recente intervista che potrebbe avere in cantiere un nuovo progetto cinematografico o televisivo. Chiacchierando con The Daily Beast a proposito del suo ...

David Lynch ha lasciato intendere in una recente intervista che potrebbe avere in cantiere un nuovo progetto cinematografico o televisivo. Chiacchierando con The Daily Beast a proposito del suo