David Lynch avrà meno tempo libero: in arrivo un nuovo film? (Di martedì 28 luglio 2020) David Lynch potrebbe presto tornare dietro la macchina da presa per un progetto pensato per il grande o piccolo schermo. Per il momento, si tratta di un'ipotesi emersa successivamente a una sua dichiarazione. Lynch è un cineasta molto amato dal pubblico, tanto che alcuni lo definiscono il “regista più importante di quest’epoca”. Eppure, da diversi anni, non abbiamo nessun nuovo film. Da un po’, David Lynch ha deciso di modernizzarsi e di aprire ufficialmente un canale YouTube, in cui intrattiene il pubblico con dei video pensati per gli appassionati di cinema. Durante un’intervista, il cineasta ha dichiarato che “potrebbero esserci delle cose” che non gli permetterebbero di spendere molto ... Leggi su optimagazine

David Lynch ha lasciato intendere in una recente intervista che potrebbe avere in cantiere un nuovo progetto cinematografico o televisivo. Chiacchierando con The Daily Beast a proposito del suo ...

un autore come David Lynch a quest’ora ce lo saremmo giusto sognati una notte dopo aver mangiato pesante. Poi, è chiaro, anche l’arte segue delle regole, dei canoni, dei generi dentro i quali gli ...

