Danilo, Szczesny e gli altri, gregari (di lusso) della Juventus (Di martedì 28 luglio 2020) Chiamarli gregari rischia di essere riduttivo. Leader silenziosi a tratti, certamente colonna vertebrale del non scudetto consecutivo della Juventus pur essendo meno mediatici di Ronaldo, Dybala e delle altre stelle che si sono prese il centro del palcoscenico. Nella stagione vincente, ma faticosa, dei bianconeri ci sono almeno cinque storie più una che meritano di essere citate. Giocatori che hanno risposto presente alla chiamata di Maurizio Sarri, offerto un rendimento solido e spesso mettendoci la testa e la gamba per far pendere la bilancia dalla parte dei campioni d'Italia. E' successo prima del lockdown e si è ripetuto anche dopo.Basta sfogliare l'album del campionato e incrociarlo con numeri e statistiche dei singoli per trovare un filo rosso che li accomuna. Partendo da Szczesny, portiere polacco ... Leggi su panorama

ChefEnzoN17 : Mi unisco anch'io al gioco. Szczesny 8 Buffon 6.5 Pinsoglio sv Bonucci 6 Alex Sandro 6 Cuadrado 7 De Ligt 8 Danilo… - jovinco82 : @salpaladino La mia: Szczesny 6,5 Buffon 6 Pinsoglio 8 (zio porco) Bonucci 5 Alex Sandro 6 Cuadrado 7 De Ligt 8 Dan… - Ciardie3 : RT @VlnN94: Pagellone della stagione (al Lione penseremo dopo e magari aggiorno): Szczesny 6,5 Buffon 7 Pinsoglio s.v. Bonucci 6,5 De Lig… - oscarvalle1984 : RT @VlnN94: Pagellone della stagione (al Lione penseremo dopo e magari aggiorno): Szczesny 6,5 Buffon 7 Pinsoglio s.v. Bonucci 6,5 De Lig… - VlnN94 : Pagellone della stagione (al Lione penseremo dopo e magari aggiorno): Szczesny 6,5 Buffon 7 Pinsoglio s.v. Bonucc… -

La nona sinfonia adesso può risuonare. La Juventus conquista lo scudetto dell'ombrellone - in questa strana, unica e per certi versi indimenticabile estate - e soprattutto può celebrare il nono tricol ...

I bianconeri sui social diventano #Stron9er: da Buffon all'ironia di Pjanic, tutti in festa

Notte di festa, notte di gloria, notte di immagini attentamente selezionate e rilanciate sui social con un hashtag su tutti: #Stron9er, più forti, diventato in un attimo di tendenza. I giocatori della ...

