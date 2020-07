“Da oggi cinquanta braccianti pugliesi e lucane sottratte al caporalato” Presentato il progetto di filiera bioetica a Ginosa e Policoro (Di martedì 28 luglio 2020) Di seguito il comunicato: cinquanta braccianti pugliesi e lucane, fino a ieri vittime di sfruttamento, da oggi saranno coinvolte nella prima filiera bio-etica contro il caporalato dedicata alle donne. Il progetto ‘Donne braccianti contro il caporalato’ è frutto dell’intesa tra l’associazione internazionale anti-caporalato NO CAP (impegnata nel promuovere e valorizzare le aziende agricole che rispettano la legalità e i diritti dei lavoratori), il Gruppo Megamark di Trani (leader della distribuzione moderna nel Mezzogiorno con oltre 500 supermercati) e Rete Perlaterra (associazione e rete tra imprese che promuovono pratiche agroecologiche di lavoro della terra). L’iniziativa, che nasce a cinque anni dalla ... Leggi su noinotizie

