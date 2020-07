Cusano Mutri, domenica 2 agosto la presentazione del nuovo libro di Gioconda Fappiano (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCusano Mutri (Bn) – Non esiste conoscenza che non passi attraverso i sensi e attraverso uno stato affettivo che insorge dall’anima. “Cusano Mutri. Viaggio sentimentale nella perla del Parco del Matese” è il nuovo lavoro di Gioconda Fappiano, docente e scrittrice, che propone al viaggiatore un percorso di “senso” alla scoperta di uno dei borghi più belli del Sannio beneventano. Dopo il “tempo fermo” della pandemia, l’autrice propone un libro che vuole essere un “viatico” di speranza e di gioia per riprendere il cammino, uno zibaldone fatto di vissuti emozionali restituiti alla pagina scritta, articoli, poesie, saggi, foto, racconti, appunti ... Leggi su anteprima24

Presso il Centro dell’Ente Fiera di Morcone, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Associazione Sannio Smart Land per l’esame della “Strategia dell’Area Pilota Tammaro – Titerno”. Il documento è s ...

