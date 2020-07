Cursed: perché cerchiamo così tanto l’approvazione degli altri? (Di martedì 28 luglio 2020) Voglio dirlo subito: a me Cursed è piaciuta molto. Penso ancora che i fantasy andrebbero guardarti in pieno inverno, abbracciati al plaid e con una tazza di tè caldo tra le mani, ma sono stata più che felice di fare un’eccezione per scoprire il riadattamento della storia di Artù ed Excalibur dal punto di vista inedito della Dama del Lago (ovvero Nimue, interpretata da Katherine Langford). Leggi su vanityfair

darkmoon_lilith : Cose sensate nella serie Netflix cursed: - La protagonista viene discriminata dai suoi compaesani, perché è una str… - occhibagnati : @IAmSuperman516 @cursed_98 Io consiglio questo perchè ti intrecci di meno con la trama, visto che è tutto in ordine cronologico - roguewn : @clary18351 letter to the king, netflix me lo consigliava perchè ho visto cursed?????? - cursed_98 : @LeoRanghiero @IAmSuperman516 Allora mi dovete istruire perché sono piuttoato ignorante?? - reevescobain : raga mi consigliate Cursed? Perchè sono indecisa se guardarlo o meno -

