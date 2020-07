Cultura e turismo, a Carenno riapre il museo dei muratori 'Cà Martì' (Di martedì 28 luglio 2020) Grazie alla Calcio Lecco e alla farmacia del paese altre 600 mascherine in dono ai bambini di Carenno 6 May 2020 riapre al pubblico il museo dei muratori di Carenno , e con esso tornano accessibili ... Leggi su leccotoday

JuliaGoldmine : RT @mesmeri: @lbianchetti Ti consiglio di leggere Montanari. - albtourism : L’Albania tra storia e cultura: la magia dell’isola di Shurdhah L’antica città di Sarda, altrimenti conosciuta com… - 5StelleSora : Articolo del quotidiano 'L'Inchiesta' del 27 luglio 2020 #Sora #cultura #beniarcheologici #turismo #degrado… - 5StelleSora : Articolo del quotidiano 'Il Messaggero' del 26 luglio 2020 #Sora #cultura #beniarcheologici #turismo #degrado… - RegioneUmbria : L'Assessore Agabiti rende noto che 'grazie all'intesa con il Governo, sono destinati circa 98 milioni di euro all’U… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura turismo

lagazzettadiviareggio.it

Fee Italia svela i centri agrituristici che si sono aggiudicati il riconoscimento, assegnato in base a una lunga serie di parametri legati ad ambiente, qualità della vita e agricoltura. Al vertice Mar ...La tutela dell’ambiente e il sostegno socio-economico delle comunità che vivono nelle Aree Protette, nel rispetto per le tradizioni che caratterizzano le diverse culture, possono essere racchiuse in d ...