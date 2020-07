Crollo del Morandi, verso il secondo anniversario: speranze e timori dei residenti di Certosa (Di martedì 28 luglio 2020) Il Secolo XIX sta preparando una sezione speciale del sito dedicata ai Due anni che hanno cambiato Genova: ogni giorno pubblicheremo un video di “avvicinamento”. Iniziamo con i residenti di uno dei quartieri genovesi più colpiti dal Crollo Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Crollo del Crollo del Morandi, verso il secondo anniversario: speranze e timori dei residenti di Certosa Il Secolo XIX Caldo: Coldiretti, -24% livelli Po e colture a rischio

Sono crollati del 24% i livelli del Po a fine luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre i maggiori laghi del nord che servono a dissetare i campi della pianura padana, dove si produ ...

Cedimento nell’edificio Erp di via Libia, Nisini: “Difetto di costruzione all’origine...

“Non so se il candidato Daniele Farsetti abbia le competenze tecniche dell’ingegnere Alessandro Ghinelli, il quale domenica ha voluto recarsi di persona a visionare il tetto dell’edificio di via Libia ...

