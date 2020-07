Crisi d’inizio AGOSTO? Le ultimissime meteo non sono buone (Di martedì 28 luglio 2020) Caldo sì, ma occhio ai temporali. E’ una frase che abbiamo scritto una miriade di volte, perché la nostra idea meteo climatica sull’Estate era nota fin dallo scorso mese di giugno. Anzi, ne parlammo già a fine maggio, ipotizzando un’Estate estrema. Estrema per il caldo, soprattutto a luglio e ad AGOSTO, estrema per i temporali. Finora, lo ripetiamo, il caldo estremo non s’è visto. Non qui da noi, mentre in altre parti d’Europa e più in generale dell’emisfero settentrionale si è fatto sentire eccome. Basti pensare alle temperature record della Siberia e dell’Artico, il ché chiaramente non è un bene per il nostro Pianeta. AGOSTO, cambia tutto? Tornando a noi, da qualche giorno a questa parte abbiamo iniziato a parlare di ... Leggi su meteogiornale

