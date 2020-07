Creatura misteriosa in foto di un turista: è il mostro di Loch Ness? (Di martedì 28 luglio 2020) Una foto che sembra mostrare una massiccia Creatura che nuota in Scozia ha suscitato un nuovo dibattito sull’esistenza del mostro di Loch Ness. Un uomo di nome Steve Challice, originario della Gran Bretagna, ha dichiarato di aver scattato la foto mentre era in vacanza l’anno scorso quando ha notato delle increspature nell’acqua. “C’era questo vortice nell’acqua di fronte a me, così ho iniziato a fotografare”, ha spiegato. “La misteriosa Creatura è uscita momentaneamente dall’acqua e poi è sparita di nuovo. All’inizio l’ho messa online perché pensavo fosse un pesce e volevo sapere se qualcun altro avesse visto qualcosa del ... Leggi su notizieora

Il progenitore di questi oggetti misteriosi è un unico planetesimo con un nucleo ferroso e magnetico. La scoperta del Mit apre nuovi scenari riguardo la formazione dei corpi celesti primordiali I prim ...

5 film sul Primo contatto

Nel 1979 Ridley Scott realizza una delle più fortunate pellicole di fantascienza: Alien. La formula utilizzata dal regista riesce a trasformare un film dalla trama non eccessivamente originale in un p ...

