Covid, Zangrillo: “Noi medici non siamo negazionisti: quando possiamo infondiamo coraggio” (Di martedì 28 luglio 2020) Ha fatto discutere il convengo di ieri in Senato a cui hanno partecipato, tra gli altri, Vittorio Sgarbi e Andrea Bocelli. Un incontro che qualcuno ha denominato ‘di negazionisti’. Un’etichetta sgradevole da cui ci tiene ad allontanarsi Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos Zangrillo ha spiegato il suo punto di vista, come quello di altri medici, affermando che i dottori, professori universitari, ricercatori, non sono negazionisti: “Essere definito negazionista dopo aver visto personalmente ognuno dei circa 1.200 malati di Covid-19 curati al San Raffaele, dopo aver lavorato notte e giorno fino al 18 aprile nelle 5 rianimazioni dell’ospedale e dopo aver ... Leggi su italiasera

