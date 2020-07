Covid, stato d'emergenza prêt-à-porter: proroga fino al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) stato di emergenza prorogato fino al 15 ottobre. Due settimane in meno di quanto inizialmente proposto dal governo. Un compromesso tra il 21 settembre, secondo e ultimo giorno delle elezioni regionali e del voto sul referendum sul quale fino a qualche ora fa si erano impuntati il Partito democratico e Italia viva, e il 31 ottobre, data proposta da Giuseppe Conte e dal governo.Il presidente del Consiglio è arriva in aula al Senato alle 16.30. Un passaggio parlamentare, con tanto di voto, voluto proprio da Conte per mettersi al riparo dalle critiche di muoversi come uomo solo al comando. Perché per la proroga sarebbe bastata una delibera del Consiglio dei ministri, in quanto tale non sottoposta a un vaglio parlamentare. La strada scelta dal ... Leggi su huffingtonpost

