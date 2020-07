Covid, Senato approva proroga stato di emergenza fino al 15 ottobre. Salvini chiama Mattarella (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza a favore della proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre, con 157 voti a favore, 125 contrari e 3 astenuti. Due Senatori del M5s, Crucioli e Ciampolillo, in dissenso dal gruppo avevano annunciato il loro voto contrario. approvata, con il parere favorevole del governo, anche la mozione delle opposizioni, ovviamente per le sole parti non precluse dall'approvazione della risoluzione di maggioranza.E così alla fine il Governo può tirare un sospiro di sollievo. Diversa sarà la partita domani. Conte chiederà l'autorizzazione alle Camere per un nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi e per ottenerla servirà la maggioranza ... Leggi su ilfogliettone

