Covid, nuovi positivi a Pozzuoli: quattro lavorano in ospedale (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Ancora contagi di coronavirus a Pozzuoli. Sono cinque le persone risultate positive al Covid-19 a Pozzuoli secondo l’ASL Napoli 2 Nord. quattro appartengono al mondo ospedaliero e una di queste persone è domiciliata a Pozzuoli ma non residente. Al momento si stanno completando i link epidemiologici di ciascuno di loro. “Il virus non è scomparso: tutti dobbiamo ricordare di mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Più prudenza è necessaria. Non abbassiamo la guardia”, raccomanda il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia in merito ai nuovi casi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

