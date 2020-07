Covid, l’annuncio di Conte: Stato d’Emergenza prorogato al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ Stato prorogato lo Stato d’Emergenza per la pandemia da Covid. Lo ha annunciato in Senato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “La crisi non si è risolta, il virus continua a circolare e la proroga dello Stato d’emergenza è inevitabile” – ha spiegato il premier. E la ‘nuova’ data stabilita dal Consiglio dei Ministri, ha chiarito ancora Conte, è il 15 ottobre. “La proroga è una facoltà espressamente prevista dalla legge e attivabile ogni qual volta, anche a distanza di tempo dell’evento, si rende necessaria. E questo, come dimostrano i precedenti, accade quasi sempre”. Quanto alla situazione ... Leggi su anteprima24

