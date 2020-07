Covid, in Europa la mascherina obbligatoria torna di moda. E la Germania lancia l'allarme (Di martedì 28 luglio 2020) Le autorità tedesche: "Aumento preoccupante dei contagi". E sconsiglia i viaggi in tre regioni della Spagna (che non la... Leggi su europa.today

ShooterHatesYou : ????USA: “Incredibile come l’Italia, “malato d’Europa”, riesca a fare meglio di noi con il Covid!! Come avranno fatto… - M5S_Europa : Il cambiamento non può riguardare solo il post #Covid, ma dovrà rappresentare il paradigma dell'#UE del #futuro: co… - Piu_Europa : Dalla primavera del 2019 a metà luglio, la quota di italiani che vivono in Comuni #Stop5G ha raggiunto i 4,5 milion… - carlogubi : RT @emmevilla: #COVID, lockdown e riaperture: l’Europa è riuscita a coordinarsi al meglio? No. Ben 18 paesi su 26 dell’area Schengen di l… - carlogubi : RT @emmevilla: #Covid-19 e lockdown hanno ridotto gli arrivi regolari in Europa? Sicuramente sì, anche se non sappiamo ancora bene di quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Europa Contagi in crescita in tutta l’Ue. Dal macello tedesco alla Catalogna, ecco i focolai d’Europa Il Sole 24 ORE Arquata Potest, recuperato antico sentiero tra Trisungo e Borgo di Arquata

specialmente nei difficili mesi successivi all’emergenza coronavirus. Inizia a prendere seriamente forma l’obiettivo finale di Arquata Potest: resta ormai solo 1 tappa per completare il circuito ad ...

John Elkann: «Juve unica in Europa, vogliamo il decimo consecutivo»

John Elkann, cugino di Andrea Agnelli, parla dello scudetto vinto dalla Juve e del grande percorso fatto in questo decennio Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, John Elkann, cugino di Andrea Agnel ...

specialmente nei difficili mesi successivi all’emergenza coronavirus. Inizia a prendere seriamente forma l’obiettivo finale di Arquata Potest: resta ormai solo 1 tappa per completare il circuito ad ...John Elkann, cugino di Andrea Agnelli, parla dello scudetto vinto dalla Juve e del grande percorso fatto in questo decennio Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, John Elkann, cugino di Andrea Agnel ...