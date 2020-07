Covid, Fedez risponde al negazionismo di Bocelli che si scusa: “Sono stato frainteso” (Di martedì 28 luglio 2020) Quel pasticciaccio brutto di Andrea Bocelli. Che come dicono i suoi figli, “Meglio che si occupi della Tosca che di virus” Tutto è nato quando durante un intervento in Senato, lunedì 27 luglio 2020 (durante il convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti”) il tenore aveva pubblicamente detto di essersi sentito umiliato e offeso come cittadino, durante il lockdown, per la costrizione di dover restare a casa. E visto che intorno a lui nessuno che conosceva era stato in terapia intensiva, venendogli il dubbio che “le cose non erano così come ci venivano raccontate” aveva anche volontariamente disubbidito al divieto di non uscire Le cose non erano così come ci venivano raccontate. Quando ho cominciato a esprimere qualche dubbio sulla pandemia, i primi a ... Leggi su dilei

