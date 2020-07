Covid-19, OMS: “Unica grande ondata, non segue l’andamento delle stagioni” (Di martedì 28 luglio 2020) Le ultimissime sul Covid-19: ecco quanto ammesso in queste ore da una portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità. Più di 16 milioni di casi nel mondo, con 654.860 vittime complessive di cui la bellezza di 35.112 in Italia. Sono i terrificanti numeri del Covid-19 che, nonostante il calo delle ultime settimane, continua a mietere vittime nel … L'articolo Covid-19, OMS: “Unica grande ondata, non segue l’andamento delle stagioni” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : #Covid, Guerra (#Oms): 'Raddoppiati i casi di depressione' - NicolaPorro : Il #COVID?19 raccontato dal dottor #PieroAbruzzese: 'Siamo stati affidati a personaggi che di medico avevano ben po… - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - infoitsalute : Oms: “Il Covid non è stagionale” - pacci72 : In realtà, basterebbe dividere la questione in : A) virus covid, esiste ? Come ci si difende ? B ) gestione del go… -