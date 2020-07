Covid-19, l’Aula del Senato approva la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) L’Aula del Senato ha approvato la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre con 157 voti a favore e 125 contrari. “Il virus continua a circolare”, aveva detto il premier Giuseppe Conte. “Il governo è favorevole alla risoluzione della maggioranza” che prevede la proroga dello stato d’emergenza al 15 ottobre “e non favorevole a quella dell’opposizione”. Domani è stata convocata una riunione del Consiglio dei ministri per le ore 20. Leggi su sportface

